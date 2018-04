«Il faut réaliser des stations d’épuration intercommunales»

Réagissez

Propos recueillis par Omar Arbane



Depuis son installation à Bouira, l’ONA a du mal à se déployer, pourquoi ce retard ?

Le déploiement de l’ONA a connu une évolution depuis notre installation à Bouira. Nous sommes passés de 7 communes en 2008 à 34 en 2017 sur les 45 que compte la wilaya. Nous avons saisi les 11 autres communes à maintes reprises pour nous céder la gestion des réseaux d’assainissement, mais en vain. C’est une occasion que ces APC ne veulent pas saisir, car nous les débarrasserons d’une lourde et coûteuse charge.

Qu’en est-il des moyens dont dispose l’unité de Bouira ?

Notre parc roulant est un peu vétuste, mais nous arrivons quand même à remplir notre tâche, même dans les communes qu’on ne gère pas. Nous travaillons avec ces dernières avec des bons de commande. Il faut dire que cette méthode est plus rentable pour l’office. Le payement renfloue nos caisses directement.

Les ressources financières de notre organisme proviennent essentiellement de la taxe d’assainissement comprise dans les factures de l’ADE. Malheureusement, seulement 25 % de cette taxe nous sont versés.

C’est le cas à travers toutes les wilayas du pays. Nous avons proposé aussi à plusieurs organismes la vente de la boue récupérée lors de l’opération de traitement des eaux usées. C’est un engrais très utile pour l’agriculture. Malheureusement, sa mise en valeur n’est pas d’actualité.

La réalisation des stations d’épuration a cessé depuis des années dans la wilaya, quelles en sont les raisons ?

Les stations d’épuration coûtent cher. La wilaya de Bouira dispose actuellement de 3 ouvrages, au chef-lieu de la wilaya, à Sour El Ghozlane et une troisième à Lakhdaria. Cette dernière a bénéficié d’un projet de réhabilitation, mais qui tarde à se concrétiser.

Ces infrastructures ont été conçues pour dépolluer les eaux usées et protéger les barrages hydrauliques. En même temps, les eaux épurées serviront dans la recharge des nappes phréatiques et pour l’irrigation. Nous avons élaboré tout un portefeuille d’études de réalisation de nouvelles stations, à Kadiria, Bechloul, M’Chedallah et Haizer et autres. Notre vision est de réaliser des stations intercommunales.

A titre d’exemple, si une station est réalisée dans la daïra de M’Chedallah, elle bénéficierait au moins à 6 communes environnantes. Dernièrement, le projet de la station de Aïn Bessam a été enfin dégelé. Les travaux seront lancés incessamment après l’appel d’offres.