Ighrem : Des élèves récompensés

Après une rentrée très perturbée, vu le manque flagrant en personnel et deux semaines de grève, le CEM Daoudeddine Abderrahmane d’Ighrem a offert à ses élèves, à leurs parents ainsi qu’à son personnel une journée de festivités relatives à Yennayer et des récompenses.

Mardi 16 janvier, une cérémonie a été organisée «pour honorer les élèves ayant une bonne moyenne et les retraités du corps de l’éducation et rappeler à quel point notre patrimoine culturel est riche et ne peut que susciter notre fierté», nous confie Loualia Salah, enseignant et organisateur de cette activité.

Le programme a été marqué par le concours du meilleur résumé de livre écrit en tamazight, malgré la faible participation, celui du meilleur plat traditionnel et une chorale, composée d’élèves et dirigée par un enseignant, qui a mis à jour un répertoire riche de chants ancestraux.

Des intervenants ont rappelé le combat identitaire qui a mené à arracher des acquis tout en soulignant les luttes qui ont animé les dernières années.

La directrice de l’établissement, Mme Belache Zahia, a mis l’accent sur «la nécessité de mettre la langue amazighe au premier plan et à ne pas se contenter de la place inconfortable qu’on lui attribue».

Et d’ajouter : «Nous sommes là pour accompagner nos élèves, je les remercie pour les efforts fournis au cours de l’année et les incite à persévérer pour un avenir meilleur.» L’administration a récompensé les élèves ayant eu des moyennes de plus de 17/20 (douze élèves), les trois premières sont Benannone Lilya Taous (18,23), Hammiche Hannane (18,11) et Benarab Thilleli (17,93).

Boualem Bacha