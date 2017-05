Réagissez

L’APC de Bouira a mobilisé ses ouvriers pour épauler l’entreprisedétentrice du projet. Les travaux exécutés ont été tout bonnement bâclés.

Décidément, les imperfections et le bâclage dans la réalisation des projets touchent l’ensemble des régions du pays. Dimanche dernier, des citoyens ont assisté et en live, à un véritable carnaval. Les autorités locales ont livré une course contre la montre pour achever les travaux de réhabilitation du square de la ville, baptisé du nom de l’un des valeureux martyrs de la Révolution algérienne, le colonel Si El Haouès.

Les passants ont dénoncé la manière avec laquelle l’entreprise a mené les travaux. Certes, l’entreprise n’y est pour rien dans ce genre de pratiques, dès lors qu’elle a mis à exécution les consignes des élus de livrer le chantier pour la journée du 8 Mai. L’aspect architectural dudit square n’a pas été respecté. Une scène désolante.

L’entreprise en charge du chantier a été obligée de relooker ce qui est déjà existant. «Heureux les martyrs qui n’ont rien vu», ont lancé un groupe de jeunes rencontrés sur place. Pour être au rendez-vous, des travailleurs de l’APC ont été également mobilisés pour épauler l’entreprise. Du carrelage et des arbres ont été placés n’importe comment, a-t-on constaté.

Les travaux ont duré presque toute la nuit. La qualité des opérations exécutées sur le terrain est médiocre. Le projet avait enregistré des retards énormes et non justifiés. Une enveloppe dépassant les 4 milliards de centimes a été injectée dans le cadre de cette opération, visant pourtant à rendre à cet espace public de détente son lustre d’antan. Les autorités ont failli à leur mission.

Questionné, le premier responsable de la wilaya de Bouira, Mouloud Chérifi, a affirmé que le retard accusé dans la livraison de ce projet est causé par le déplacement d’un transformateur électrique. Tout en incombant ces retards à l’APC, le wali s’est montré satisfait de la qualité des opérations exécutées. Des habitants de la ville de Bouira, ont dénoncé cette situation, tout en appelant les pouvoirs publics à ouvrir une enquête sur ce gaspillage de l’argent public.