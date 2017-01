Réagissez

Les employés de l’APC de Haizer, 10 km à l’est du chef-lieu de Bouira, sont entrés dans une grève illimitée depuis lundi dernier.

Selon les protestataires, leur action vise la dénonciation des «agissements irresponsables du chef de la daïra et du président de l’APC». «Non à la hogra, non à l’abus de pouvoir», lit-on sur des banderoles suspendues à l’entrée de l’APC de Haizer. «Le problème remonte au 29 décembre lors d’une visite du chef de la daïra de Haizer à une annexe de l’APC. En plein froid hivernal, il a ordonné à une employée d’éteindre le chauffage. Même pour ce qui est des fiches de pointage des travailleurs, il a donné instruction pour qu’elles lui soient remises chaque matin», ont dit les protestataires qui déplorent aussi «des conditions de travail difficiles et le manque du matériel». Contacté à ce sujet, le président de l’APC de Haizer estime qu’il s’agit de faux problèmes. «La fiche de pointage est indispensable pour l’évaluation des travailleurs ainsi que pour l’octroi des primes. Nous avons tenu une réunion avec les grévistes cet après-midi (hier après-midi, ndlr), qui a débouché sur la décision du gel de la grève», explique-t-il.