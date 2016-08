Réagissez

Les citoyens ont recours aux citernes pour s’approvisionner en eau

Le projet de transfert des eaux à partir du barrage de Tilesdit n’est pas encore lancé.

Les habitants du chef-lieu de la commune de Haïzer, située à 10 km au nord-est de Bouira, sont confrontés depuis plusieurs semaines à une sévère crise d’eau potable. Alimentés à partir de deux forages réalisés depuis des années, le débit de l’eau dans les foyers est faible en cette période de canicule, a expliqué le premier vice-président de l’APC, en précisant que la ressource hydrique est insuffisante et «elle ne pourra pas répondre aux besoins grandissants de la population locale». «L’eau coule timidement dans les robinets.

Nous sommes alimentés un jour sur quatre», atteste Kaci, un habitant du chef-lieu communal, en soulignant que l’eau n’arrive jamais aux habitations des immeubles. En dépit des doléances exprimées par les citoyens appelant les pouvoirs publics à solutionner cet épineux problème, la situation reste inchangée.

La solution réside dans l’alimentation de cette commune à partir du barrage de Tilesdit dans la commune de Bechloul. «Le projet est confié à une entreprise et les travaux seront lancés incessamment», tente de rassurer Amar Guerjouj, élu en charge du volet hydraulique à l’APC de Haïzer. «La première tranche du projet touchera l’alimentation des habitants du chef-lieu communal. Le projet prévoit également la réalisation d’un réservoir d’eau d’une capacité de 1000 m3», a indiqué le responsable.

Par ailleurs, la vétusté du réseau approvisionnant les villages de la commune en eau potable à partir des deux sources Tiliouine et Aghvalou est un sérieux handicap pour la distribution. De nombreuses fuites d’eau sont enregistrées sur les canalisations défectueuses. «Le réseau a été réalisé il y a plus de 30 ans et nous avons demandé sa rénovation. Notre demande n’a pas été prise en charge par les services concernés. L’ADE a procédé à l’ouverture d’une antenne au niveau de la commune, mais sans personnel», dénoncent des villageois.

Questionné sur le cas du réseau en question, l’élu local a précisé que l’APC n’a pas les moyens financiers pouvant assurer les travaux de rénovation des canalisations réalisées en 1979. Notons que la pénurie d’eau est devenue récurrente, non seulement au niveau de la commune de Haïzer, mais à travers toutes les localités de la wilaya de Bouira, et ce, en dépit des milliards de centimes injectés dans le cadre des opérations des grands transferts des eaux depuis les barrages hydrauliques. Cela illustre encore une fois les défaillances dans la gestion des projets, mobilisant pourtant des sommes faramineuses.