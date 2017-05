Grogne contre Sonelgaz

De plus en plus de citoyens des communes de la wilaya de Bouira contestent la hausse des montants des factures de l’électricité et du gaz du premier trimestre de cette année.

Une manifestation des citoyens de la commune de Haizer, 5 km à l’est de Bouira, a eu lieu la semaine écoulée devant le nouveau siège de la Société de distribution de l’électricité et du gaz centre (SDC) de la wilaya de Bouira. Munis de leur facture, les manifestants ont affiché leur mécontentement et exigent leur révision à la baisse, tout en refusant de les payer. «Qu’il s’agisse des factures d’électricité ou de celles du gaz de ville, celles-ci ont triplé par rapport aux précédentes», dénoncent les protestataires de Haizer. Pour les simples fonctionnaires, c’est le budget de tout un mois qu’ils doivent verser à Sonelgaz. Leurs familles n’auront pas de quoi se nourrir, a-t-on indiqué. Dans la commune d’Aghbalou, 50 km à l’est du chef-lieu de Bouira, des citoyens ont initié une pétition adressée à la direction de la SDC de Bouira pour protester aussi contre la hausse des tarifs, notamment ceux du gaz de ville.



Omar A.