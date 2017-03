Forte pression sur le logement

Réagissez

Les quotas de logements, tous types confondus, dont a bénéficiés la commune de M’Chedallah, à 40 km à l’est de Bouira, demeurent insuffisants.

Cette commune, qui est aussi le chef-lieu de la daïra, reste en marge du développement. Le nombre de dossiers de demandeurs de logement ne cesse d’augmenter. Il s’est établi en 2016 à 3300. Par contre, la municipalité n’a bénéficié que de 500 logements de type social locatif. Sur le terrain, seuls 300 unités sont achevées et prêtes à être livrées. Les restes sont en cours de réalisation dans la localité de Raffour. Cependant, la distribution de ces appartements tarde encore. Un retard dû, selon Mohamed Allouche, président de l’APC de M’Chedallah, aux lenteurs des procédures de traitement des dossiers au niveau de la Caisse nationale du logement (CNL). «Tous les dossiers des demandeurs de logement ont été transférés vers la CNL qui les étudiera au cas par cas. Cela prendra du temps. Il faut savoir que cet organisme reçoit des milliers de dossiers en provenance des 45 communes de la wilaya», explique-t-il. Si elle perdure, cette situation pourrait créer des tensions et compliquer l’opération de distribution. Par ailleurs, pour la première fois, la commune de M’Chedallah a bénéficié récemment d’un quota de 500 logements AADL. Le choix du terrain pour la réalisation du projet a été fait au niveau d’Aharrache, au sud-est de la commune. «Nous avions demandé encore plus de logements de type AADL, vu la disponibilité de l’assiette foncière. Nous espérons qu’il y aura d’autres quotas», dira le président de l’APC. Au chef-lieu de la commune, 80 autres logements de type public aidé (LPA), sont en cours de réalisation. Ce projet a connu un retard à cause du désistement de la première entreprise chargée des travaux. Le projet a été confié ultérieurement à une deuxième entreprise. Le taux d’avancement est estimé à 35%. Concernant l’habitat rural à M’Chedallah, les postulants sont toujours dans l’attente. Près de 400 dossiers sont au niveau de la direction du logement et des équipements (DLEP) de la wilaya depuis 2014.