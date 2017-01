Réagissez

Les prix des fruits et légumes connaissent ces derniers jours une flambée dans les marchés des communes de la wilaya de Bouira. Le kilo de fèves coûte 120 DA, alors que c’est un produit de la saison hivernale.

Les navets coûtent dans les 100 DA et plus, l’orange de moyenne qualité est à 160 DA, la pomme de qualité moyenne est cédée à plus de 250 DA dans les marchés de l’est de la wilaya de Bouira. Les commerçants interrogés évoquent toujours le même alibi, à savoir celui de l’offre et de la demande. «Les agriculteurs trouvent d’énormes difficultés lors de la cueillette, surtout après les fortes chutes des pluie.

C’est normal que les prix augmentent !» Paradoxalement, les étals des marchands sont tous remplis de marchandises. Par contre, au chef-lieu de wilaya, les prix des fruits et légumes sont plus ou moins abordables, comparativement à ceux pratiqués dans les marchés des zones reculées de la wilaya.

La différence des prix est souvent de plus de 40 DA. Au marché principal de Bouira, les fèves et le piment sont à 70 DA seulement. L’orange de bonne qualité coûte autour de 100 DA. Ceci dit, seuls les consommateurs font face à cette augmentation effrénée des prix, en l’absence totale de tout contrôle de la part des organismes étatiques.