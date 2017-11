Emouvante commémoration

Réagissez



Ils étaient plus de 3000 personnes à assister au 60e anniversaire de la destruction de Thadarth Lejdid, située sur les hauteurs du Djurdjura, à l’est de Bouira.

L’événement, organisé samedi dernier par le comité des sages du village, actuellement dénommé Raffour, a connu une totale réussite. Dès les premières lueurs du jour, femmes, hommes, enfants et vieillards, étaient tous arrivés au lieu qui fut jadis le village de leurs ancêtres. «C’est notre sang qui a coulé sur ces collines. Nous n’oublierons jamais les souffrances de nos ancêtres. Notre petit bourg d’environ 700 habitants à l’époque de la Révolution a donné 44 martyrs», dira Kacemi Idir, membre du comité des sages. Début novembre 1957, l’armée coloniale avait reçu l’ordre de vider la localité de ses habitants et de brûler toutes les maisons. «Après l’incendie du village Thighzerth, ses habitants ont trouvé refuge chez nous, à Lejdid. Nous formions alors une seule entité organisée. Le 4 novembre, les soldats ont encerclé le village et brûlé nos maisons», se souvient notre interlocuteur, âgé alors de 15 ans. Aïssa Taleb, qui n’avait que 10 ans à l’époque, se souvient des affres qu’il a endurées avec sa famille après leur déplacement. «Nous étions dispersés sur les bourgades limitrophes. Une semaine plus tard, nous étions entassés dans des camions et conduits à l’actuelle Ahnif, en pleine nature».

Dès le début de la glorieuse Révolution de 1954, Iwaquren se sont engagés dans la lutte armée, témoigne le moudjahid et chef du comité des sages de Thadarth Lejdid, Arab Hadj M’hand. En 1958, les autorités coloniales avaient décidé d’ériger un camp de concentration à Arafou, sur l’actuelle RN15. Les réfugiés des deux bourgs y ont été rassemblés jusqu’à l’indépendance. Actuellement, une ville, connue sous le nom de Raffour s’est constituée à la place du camp de concentration.