El Hachimia : Protestation contre les carrières d’agrégats

Réagissez

L’exploitation effrénée et abusive des ressources naturelles nuisant à l’environnement et à la santé publique a fait réagir les populations des communes d’El Hachimia et d’oued El Berdi, situées au sud de la wilaya de Bouira.

Ne voyant rien venir des pouvoirs publics, pourtant avisés sur la dégradation des conditions de vie des citoyens résidant à proximité des carrières, les villageois ont multiplié ces derniers mois les actions de protestation. La semaine dernière, ce sont les citoyens de la localité d’Ahl Regueb, dans la commune d’El Hachimia, qui ont procédé au blocage des accès menant aux carrières pour réclamer des autorités la fermeture de ces exploitations, qui, selon eux, ont «causé un préjudice aux habitants de la localité, notamment les personnes souffrant de maladies respiratoires». Des manifestants ont accusé des responsables au niveau local d’être «en connivence avec les exploitants de ces carrières quant à l’utilisation sans cesse des détonations, alors que les explosifs sont régis par une réglementation stricte». « Nous vivons un calvaire, et ce, depuis des années pour cause d’utilisation abusive des détonations et surtout de la dégradation des conditions de vie autour des villages», a-t-on regretté. Les villageois ajoutent que dans la région, ni les habitants ni leur maison, et encore moins la nature, ne sont épargnés par les dégâts causés jusqu’ici. Ils ont déclaré que les quantités d’explosifs utilisées lors de l’extraction de la matière première sont très élevées.





A. F.