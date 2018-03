El Esnam : Une association crée une bibliothèque de rue

Réagissez

L’association Assirem Ilmezien (Espoir jeunesse) de la commune d’El Asnam (10 km à l’est de Bouira) a lancé récemment le projet d’une bibliothèque de rue.

L’initiative «Prenez un livre et laissez un autre» vise à promouvoir et ancrer la culture de la lecture parmi les citoyens. «Parallèlement, nous visons à encourager l’échange des livres. Nous voulons aussi promouvoir la culture et la littérature amazighes à travers le roman», dira Messaoud Laidi, président de l’association.

Comme première action, deux armoires contenant des livres ont été installées par les bénévoles d’Assirem au centre-ville d’El Esnam. «Prochainement, nous installerons d’autres armoires.

Nous attendons les premiers résultats de cette opération pour décider ensuite des actions futures à entreprendre», poursuit notre interlocuteur. A noter que la municipalité d’El Asnam dispose d’une bibliothèque communale mais souffre d’un manque d’ouvrages, notamment les romans.