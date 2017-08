Réagissez

Les 100 locaux commerciaux réalisés dans le cadre du programme présidentiel à El Asnam, 15 km à l’est de Bouira, sont dans un état déplorable. Même les portes et les vitres ont complètement disparu.

Depuis des années, ces locaux ne génèrent aucune activité. Des milliards de centimes ont été déboursés dans la réalisation de ces biens, qui, finalement, ne servent à rien. Les quelques jeunes qui ont tenté de les exploiter, les ont abandonnés car non rentables et situés dans un coin isolé à la sortie ouest de la ville d’El Asnam. Les lieux sont devenus un dortoir pour les travailleurs saisonniers dans le secteur agricole, venant de différentes wilayas du pays. «Lors de la construction de ces locaux, les pouvoirs publics n’ont même pas associé l’APC dans le choix de l’assiette foncière du projet. Construire 100 locaux dans un seul bloc et dans un coin isolé, est une grave erreur. Ce sont les jeunes de la commune qui payent les conséquences de ce choix irréfléchi», dira Smaïl Aggoun, adjoint du président de l’APC d’El Asnam. Dans le but de sauver ce qui reste de la structure, les autorités locales ont proposé de changer complètement la vocation de la bâtisse. «Il y a deux ans, nous avons demandé aux pouvoirs publics de transformer cette structure en un centre de formation administratif. Notre proposition n’a pas été prise en considération», déplore l’édile local.