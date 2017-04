Réagissez

Plusieurs cantines des établissements du cycle primaire dans la wilaya de Bouira risquent de fermer. Des élèves sont obligés de prendre des casse-croûte avec eux.

Dans le meilleurs des cas, on leur distribue des repas froids dans ces cantines. Notre déplacement à la direction de l’éducation de la wilaya de Bouira pour un complément d’informations sur ce sujet s’est avéré infructueux. Son directeur, ainsi que la secrétaire générale, étaient absents.

D’après les informations qu’on a pu recueillir auprès de certaines écoles, la crise qui frappe les cantines scolaires n’est pas due à l’insuffisance des moyens financiers, mais au manque d’effectif. «Les contrats des agents exerçant dans les cantines et dont certains ont expiré ne sont pas renouvelés à cause du gel des recrutements. Les cantines scolaires se vident au fur et à mesure de leur personnel.

Ce qui pénalise les élèves et les prive de leur droit à un repas chaud», explique un directeur d’une école primaire. Ce dernier ajoute que le recrutement de ces agents se fait au niveau des APC et non pas au niveau du secteur de l’éducation. La wilaya de Bouira compte 427 cantines réparties sur les établissements scolaires du cycle primaire. Des milliers d’élèves risquent de se retrouver du jour au lendemain sans repas si le gel du recrutement vient à se prolonger.