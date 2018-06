Distribution de 688 logements sociaux

Réagissez

Les pouvoirs publics à Bouira ont enfin décidé de distribuer, mardi prochain, un quota de près de 700 logements sociaux. La remise des clés se fera aux bénéficiaires figurant sur les listes publiées, vérifiées et confirmées. L’opération concernera Bouira, avec la distribution de 168 unités, Aït Laâziz, 70 unités, 90 dans la commune d’Aomar, 50 à Taghzout, 50 à Raouraoua, 50 à Bechloul, 160 à Bir Ghbalou, 27 à Aïn Bessam et 23 à Bouderbala. Par ailleurs, des centaines d’autres logements achevés depuis plusieurs mois, notamment à M’Chedallah et Sour El Ghozlane, ne sont pas encore attribués. A noter que le total des logements sociaux à distribuer au niveau de la wilaya de Bouira est de l’ordre de 4060 unités.