Des citoyens de la localité de Lachouaf, relevant de la commune de Dirah, à 50 km à l’extrême sud de la wilaya de Bouira, réclament la récupération de leurs terres agricoles «expropriées dans le cadre du projet de réalisation d’une mégazone industrielle».

Une assiette de 795 hectares avait été réservée par les autorités locales pour la création de ladite zone industrielle. Le dossier avait été approuvé par le Conseil national d’investissement (CNI), qui a donné son aval pour la réalisation du projet devant être érigé sur des terres improductives.

C’est d’ailleurs l’argument fort sur lequel se sont appuyées les autorités locales de la wilaya de Bouira pour défendre leur démarche. La décision concernant la récupération de ces terrains considérés comme propriété domaniale a irrité des exploitants, qui ont décidé de saisir la justice. Les études concernant cette zone ont été entamées.

A la direction de l’industrie et des mines, on apprend que la première tranche concernant le projet est en cours. «250 hectares seulement sont concernés par cette étude», a expliqué le directeur de l’industrie et des mines, en précisant que cette partie est proche des réseaux de gaz, AEP et électricité). Une enveloppe de 7 milliards de dinars a été réservée à l’étude en question.