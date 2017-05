Réagissez

Fidèle à ses traditions, le complexe touristique de Tikdja organise des sorties régulières en haute montagne.

Le long chemin menant du Thighzerth, sur les hauteurs de la station climatique de Tikjda, 33km au nord-est de Bouira, au lac Agoulmim, ou Tamda Ougoulmim, niché à plus de 1700 mètres d’altitude, grouillait de monde vendredi dernier. C’est la randonnée pédestre. Des milliers de personnes, jeunes, moins jeunes, familles et étudiants ont pris part, à cette randonnée pédestre passionnante.

Le site est devenu ces dernières années la destination privilégiée des randonneurs et des amoureux de la nature. Organisée par le Centre national des sports et loisirs de Tikjda, (CNSLT), à l’occasion des festivités commémoratives de la création du complexe et du lancement de la saison estivale 2017, plusieurs familles ont pris part à cette sortie en pleine montagne.

Belkacemi Mohand Ameziane, cadre du complexe, invite les participants à suivre les consignes des guides. «Il faut profiter de ce nomment unique et surtout savourer la beauté qu’offre la nature», dit-il, souriant. La direction du complexe touristique qui, faut- il le préciser, est restée fidèle à ses traditions, en organisant ce genre de manifestation à l’occasion du lancement de la saison estivale.

«C’est pratiquement devenue une tradition chez nous de fêter le lancement de la saison estivale et de la Fête des travailleurs, en invitant nos clients à ce genre d’événement», a déclaré le DG, Smaïl Meziani. L’initiative, saluée, du complexe touristique, a drainé un nombre important de touristes.

«Nous avons décidé de participer à ce genre d’activités dans le but de relancer l’activité touristique dans notre région appelée à devenir une des destinations privilégiées en Algérie», a annoncé un responsable d’une agence de voyages basée dans la wilaya de Bouira. Plusieurs participants ont fait le déplacement depuis des wilayas de l’ouest du pays.

«Nous avons découvert Tikjda à l’occasion du Salon international du tourisme et des voyages, organisé récemment à Oran», a déclaré Nadjia, venue depuis cette ville pour découvrir la beauté du site. Le DG du centre a, par ailleurs, annoncé l’ouverture prochaine d’une piscine à ciel ouvert au niveau du chalet du kef.

«L’infrastructure sera réceptionnée le 5 juillet prochain, avec toutes les commodités dont a besoin le touriste», a déclaré M. Meziani. Satisfait des réalisations faites au niveau du centre en question, le responsable a salué également l’initiative du wali, Mouloud Cherifi, qui a contribué à la réalisation d’un stade aux normes internationales au niveau de la station climatique de Tikjda. Pour rappel, le projet de stade prévu à proximité du collectif d’hébergement dont les travaux sont en voie d’achèvement, a été retenu par le ministère de la Jeunesse et des Sports sur demande du wali de Bouira.