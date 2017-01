Des villageois de Bouakache bloquent l’APC

Réagissez

Des habitants du village Bouakache, distant de 3 km à l’est du chef-lieu de commune d’El Adjiba, 35 à km de Bouira, ont fermé en début de matinée d’hier le siège de la mairie pour réclamer la mise en service du réseau de gaz naturel.

Les villageois ont déploré la dégradation de leurs conditions de vie, notamment en cette période marquée par la neige et le froid. L’indisponibilité de la bonbonne de gaz butane dans les centres de vente a accentué le calvaire des ménages. «Les autorités locales ont souvent ignoré nos doléances et notre village est dépourvu de plusieurs commodités», ont-ils dénoncé. Une délégation des protestataires a été reçue par des élus locaux, qui se sont engagés à étudier les doléances exprimées par les villageois de Bouakache, nous a-t-on indiqué. Ces derniers ont déploré également le retard accusé dans la mise en service du projet d’alimentation en eau potable. L’entreprise en charge du projet aurait quitté le chantier pour cause de non-payement de ses situations financières.

S’agissant de la disponibilité de gaz butane dans la wilaya de Bouira, le centre enfûteur de Sidi Khaled, l’une des importantes installations dans la région centre du pays, eu égard de la capacité de production, tourne à plein régime. Le directeur de Naftal, M. Kouraichi, a précisé que toutes les mesures ont été prises visant à alimenter et surtout assurer l’approvisionnement des centres de vente des communes non encore raccordées au réseau de gaz naturel. Le responsable a annoncé lors de notre tournée effectuée sur site, que le centre en question couvre également les besoins des populations des deux wilayas de Médéa et de M’sila.