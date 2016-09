Réagissez

La TVA à 17% empêche la microentreprise de se...

Les exemples de réussite des jeunes dans le cadre du dispositif de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej) existent bel et bien à Bouira.

C’est le cas de Khaled Hadjout, qui a créé une entreprise de nettoyage et de désinfection basée à Bouira. Il emploie actuellement plus de 100 personnes, en majorité des femmes. «J’ai lancé mon entreprise de nettoyage, baptisée Mistral, en 2009, avec un seul employé, moi-même.

C’était dans le cadre du dispositif de l’Ansej. Actuellement, nous sommes présents dans plusieurs wilayas. Nous travaillons selon les normes internationales dans le domaine de l’hygiène», dit-il. Khaled est diplômé de l’université française depuis 2006. Pour couvrir les frais de ses études, il a travaillé comme agent d’hygiène de proximité. Il a ensuite suivi une formation dans ce domaine. «J’aime ce que je fais», dit-il en souriant. Selon lui, la réussite de tout projet repose sur deux bases : une forte volonté et une bonne planification. «Nous travaillons suivant une stratégie bien élaborée.

Notre premier but est la création de postes d’emploi, puis l’amélioration de la prestation de service, le remboursement des crédits et enfin maximiser le nombre de nos clients à l’échelle nationale», explique-t-il.

Après le remboursement du crédit bancaire, de nouveaux horizons s’ouvrent à l’entreprise. En premier lieu, élargir le champ d’activité. Pour ce faire, une brigade de nettoyage de vitrerie, avec tout le matériel nécessaire et son personnel qualifié, a été créée. Une autre brigade de désinfection, désinsectisation et de dératisation, a aussi vu le jour. Elle œuvre surtout au niveau des hôpitaux. Le grand projet de Khaled, qui est en préparation, est la création d’une entreprise de production de matériel de nettoyage et d’hygiène 100 % algérien, et ce, dans le cadre d’un partenariat. Cependant, une contrainte subsiste devant l’essor de l’entreprise de Khaled, c’est l’inexistence d’agents d’hygiène qualifiés à cause de l’absence de formation dans ce créneau.



La passion de la cuniculture

Abdelkader Djeddi est un autodidacte qui s’intéressait à la cuniculture depuis son enfance. Au fil des ans, il a acquis d’énormes connaissances sur le monde des lapins. Son rêve était de se lancer dans l’élevage de ces bêtes adorables. C’est ce qu’il réalise en 2013, lorsqu’il présente le dossier de son projet à la commission de l’antenne de l’Ansej de Bouira. «La consommation de viande de lapin est bénéfique pour la santé humaine. Mon objectif est de permettre à toutes les bourses de pouvoir l’acheter», espère-t-il. Son élevage, sis à Aïn Bessam, dans l’ouest de Bouira, produit une moyenne de 5 quintaux de cette viande chaque année. Abdelkader n’arrive pas à satisfaire la demande croissante. Récemment, une entreprise allemande lui a passé commande de fourrures de lapin. «Malheureusement, cette commande dépasse largement la capacité de production de mon petit élevage. Mon projet d’extension fait face à des contraintes. Entre autres, la cherté de l’aliment, qui coûte dans les 5000 DA le quintal, mais qui est d’un faible apport nutritionnel. Les cages aussi coûtent très cher...», déplore-t-il. Son activité lui donne toutefois des perspectives pour l’avenir. La proposition allemande est une motivation inattendue.

La vue, c’est la vie

L’activité de Younes demande beaucoup de patience et de précision. Dans son atelier d’optique à Bouira, ouvert en 2007, deux jeunes diplômés ont été embauchés. Lutter et sensibiliser contre les produits de la contrefaçon est une priorité pour ce jeune opticien. «L’œil est un organe très sensible.

Une paire de lunettes inadéquates provoque des maladies qui peuvent conduire à la cécité. Malheureusement, ces dangereuses marchandises ont inondé le marché. Il faut que leur importation cesse. La santé publique est en danger», alerte le jeune opticien. Après la réussite de son projet et le remboursement du crédit, Younes veut encore plus. Il aspire à la perfection de ses produits. Pour cela, il doit moderniser d’abord son matériel. Cependant, l’acquisition des nouvelles machines s’avère très coûteuse. «Avec l’introduction de la nouvelle taxe de 17 %, je dois payer 80 millions de centimes supplémentaires pour l’achat d’une nouvelle machine plus performante, c’est trop !» regrette-t-il. Ces quelques exemples de réussite de jeunes avec le dispositif Ansej à Bouira sont le fruit de l’effort et de la persévérance.