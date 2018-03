Des quartiers dans un piteux état

Réagissez

Les quartiers de la ville de Sour El Ghozlane, abritant une population dépassant les 50 000 âmes, au sud de Bouira, sont dans un état lamentable. Les récentes pluies et de neige qui se sont abattues durant plusieurs jours sur la région ont causé dés dégâts considérables. Le réseau routier est défectueux, avec notamment la présence d’une multitude de nids-de-poule dans les principaux axes de la ville, où les tranchées ne sont jamais colmatées.

Les cités offrent une image hideuse. Un constat alarmant qui soulève des questionnements sur les raisons ayant laissé cette ville dans cet état, et ce, en dépit des fortes enveloppes financières consommées dans le cadre des aménagements urbains. Au quartier des 500 Logements, ou à Djebsa, le constat est le même. Les cités sont en proie à la dégradation tous azimuts. «Les opérations d’aménagement de notre cité sont mal réalisés», a déploré un résidant de la cité des 500 Logements. Les voies d’accès sont impraticables. De la boue, des trottoirs inexistants et des ruelles non encore goudronnées. Les citoyens se plaignent des conditions dans lesquelles se trouve leur quartier.

Les élus qui se sont succédé à la tête de cette APC «n’ont jamais joué leur rôle en améliorant le cadre de vie des habitants et surtout veillé sur la bonne exécution des travaux d’aménagement», ont dénoncé des citoyens, appelant à l’intervention du premier responsable de la wilaya. «Nous réclamons une enquête sur ces chantiers mal réalisés», a-t-on exigé.