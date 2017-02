Des producteurs de pommes de terre scandalisés

Réagissez

Des terres agricoles convoitées

Des producteurs de pommes de terre de la wilaya de Bouira crient au scandale.

En effet, une dizaine d’agriculteurs ont dénoncé dans un document adressé au ministre du secteur le favoritisme et les attributions illégales de parcelles de terrain des deux fermes pilotes d’El Esnam et Aïn Bessem, respectivement à l’est et à l’ouest de Bouira.

Pour les rédacteurs de la requête, avec lesquels nous nous sommes entretenus sur ce sujet, «les 280 hectares qu’englobent les deux fermes pilotes ont été cédés illégalement à des producteurs, sous prétexte qu’ils détiennent des agréments les autorisant à produire de la semence de pomme de terre». Ils ont souligné que des agriculteurs ont été marginalisés arbitrairement par la direction de la ferme pilote qui, selon eux, «a cédé aux pressions de quelques personnes qui ont fermé le site pour réclamer ces parcelles», a expliqué Choudani, l’un des producteurs mécontents.

Ce dernier, documents à l’appui, s’est interrogé «sur le fait que le programme décidé par les responsables du secteur agricole, visant à développer la culture des légumes secs, a été retiré au niveau de la ferme pilote d’El Esnam, en se référant à un PV signé entre le directeur des services agricoles de la wilaya, un représentant de l’UNPA bénéficiaire d’un lot de 70 ha et un représentant de ladite ferme».

Contacté par téléphone, le DSA de Bouira a expliqué que la gestion des deux fermes pilotes ne relève pas de ses services. M. Choudani dénonce : «Depuis la mise en service du périmètre irrigué des deux plateaux en question, les charges et le coût ont été allégés. Alors pourquoi ce favoritisme et la ségrégation entre producteurs de semence et de consommation ?» Notre interlocuteur rappelle que les services du ministère de l’Agriculture sont informés de cette affaire. Par ailleurs, les rédacteurs de la correspondance, qui ont réclamé l’ouverture d’une enquête sur ce dossier, ont dénoncé le silence «complice» des responsables du Centre national de contrôle et de certification des semences et plants (CNCC), ainsi que de la DSA, qui, selon eux, ont «refusé d’imposer aux producteurs de semence de pomme de terre bénéficiaires de ces parcelles de terre de respecter les normes techniques».