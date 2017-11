Des parents d’élèves protestent

Réagissez

Les parents d’élèves de l’école primaire Chedani Ahmed, à Ras Bouira, au chef-lieu de la wilaya, ont protesté mardi dernier devant le siège de l’APC de Bouira contre la fermeture de la cantine scolaire. «La directrice de l’école nous a signifié que c’est le fournisseur de la cantine qui a cessé son contrat avec l’APC», expliquent les protestataires. «Malheureusement, nous n’avons trouvé aucun responsable à l’APC pour exprimer notre doléance. L’établissement scolaire se trouve dans un état piteux et personne ne s’en soucie. Faute de clôture, des chiens errants rôdent dans la cour de l’école. La vie de nos enfants est en danger», dénoncent-ils.

Pour faire pression sur les autorités locales afin d’améliorer les conditions de scolarité de leur progéniture, les parents d’élèves avaient fermé la route le mois dernier. «Le chef de daïra de Bouira s’est déplacé sur les lieux et nous a promis le projet d’une clôture, des travaux de réfection des sanitaires et la cantine scolaire. Malheureusement, toutes ces promesses sont restées lettre morte», déplore-t-on.