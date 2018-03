Des médecins résidents en mission caritative à Bouira

Réagissez

Les associations, Kafil El Yatim de la daïra de M’Chedallah (Bouira) et Basma des cancéreux (Alger), organisent une caravane médicale du 9 au 10 mars, au niveau de la commune de Chorfa, 45 km à l’est de Bouira.

Les consultations ont été assurées par des médecins résidents dans 16 spécialités dont l’oncologie, la pneumologie, la pédiatrie, la néphrologie, la gynécologie…etc. « Nous sommes à notre deuxième action avec l’association Basma. Rien que pour la matinée de vendredi, nous avons recensé plus de 500 personnes issues de différentes régions, venues faire des consultations. D’autres caravanes médicales, sillonneront prochainement d’autres communes de la wilaya », a déclaré Tassaadit Barr, présidente de Kafil El Yatim.

Les salles du lycée Aliane Hamimi de Chorfa, qui a abrité la caravane médicale, ont été submergées par des patients, notamment des personnes âgées, a-t-on constaté sur place. « Notre groupe est constitué de 22 médecins résidents dans diverses spécialités et 4 infirmiers. Ces campagnes de consultations médicales gratuites ont été lancées en 2013. Nous avions sillonné plusieurs régions du pays. Notre but est de permettre aux personnes nécessiteuses, d’accéder aux soins. L’association dispose de deux appareils médicaux pour l’échographie et l’électrocardiographie », explique Dr Zoubir Hamza, président de Basma.

« Les cas nécessitant un suivi médical spécial seront pris en charge par l’association Basma au niveau de l’hôpital d’Alger », a-t-il précisé.