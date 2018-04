Réagissez

Les fortes précipitations enregistrées depuis le début de cette semaine ont causé des dégâts importants, notamment sur le réseau routier. Des débordements de cours d’eau ont même inondé certaines habitations précaires.

La circulation automobile est devenue difficile sur certains axes routiers, surtout en zones rurales. Les chemins d’accès aux villages des communes d’Ath Laâziz, Aghbalou et Aïn Turk, pour ne citer que ces localités de la wilaya, sont complètement détériorés, et ce, à cause des glissements de terrain. «La circulation automobile est devenue dangereuse», a témoigné un habitant d’Ath Laâziz, une région réputée pour ses terrains accidentés, où de nombreux affaissements ont été signalés ces dernières années.

Les travaux de confortement du sol exécutés par les services des travaux publics n’ont pas résisté longtemps. Au village Ighil Oumanchar, dans la commune de Taghzout, où, rappelons-le, un glissement gigantesque de terrain survenu en 2012 avait emporté plusieurs habitations et une partie du CW05, les populations craignent le pire.

Les travaux de confortement du sol sont mal réalisés. D’autres affaissements de terrains menaçant aussi des maisons et des vies humaines ont été recensés à travers plusieurs localités de la région de Djebahia, à l’ouest de Bouira. Au chef-lieu de wilaya, un important glissement survenu au centre-ville a emporté une partie de la chaussée. D’autres maisons construites sur le lit d’un oued sont menacées au niveau du quartier Ouled Belli, au sud de Bouira. D’autres fissurations ont été constatées sur plusieurs passerelles pourtant récemment construites.