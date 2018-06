Des établissements sanitaires mal lotis

Réagissez

Les populations rurales éprouvent d’énormes difficultés à accéder aux soins. Les structures sanitaires existant au niveau des communes et même en milieu urbain sont dépourvues du minimum.

Les malades nécessitant l’intervention de médecins spécialistes sont systématiquement orientés vers les hôpitaux situés en dehors de la wilaya. Les personnes vivant en milieu rural, quant à elles, demeurent marginalisées.

Le transfert d’un jeune homme blessé dans l’explosion d’une bombe artisanale survenue la semaine passée dans la commune d’Ahnif, à l’est de Bouira, vers l’EPH de M’Chedallah, puis celui de Bouira, avant d’être pris en charge par le personnel médical de l’hôpital de Lakhdaria, après avoir perdu beaucoup de sang au cours de son transfert périlleux, illustre parfaitement la situation dramatique dans laquelle se trouve le secteur de la santé. Pourtant, les problèmes qui entravent l’accès aux soins des personnes vivant en milieu rural sont diagnostiqués. Le manque de personnel spécialisé ainsi que l’insuffisance des équipements pouvant faire face à ce genre de situation sont signalés.

La population, déjà confrontée à d’autres problèmes et à la dégradation de son cadre de vie, n’a jamais cessé d’interpeller les pouvoirs sur ces insuffisances. S’exprimant récemment à l’occasion de la Journée internationale d’action pour la santé des femmes, le groupe RCD à l’APW de Bouira a souligné que la santé rurale est marginalisée dans plusieurs localités de la wilaya. «Les populations des localités enclavées sont en danger et hors du réseau de santé publique. Les salles de soins sont à l’abandon. Plusieurs villages restent sans médecins, sages-femmes, ambulances médicalisées et autres moyens indispensables», a-t-on indiqué dans un document rendu public.