n Des candidats à un concours d’accès au poste d’agent de sécurité interne décidé par l’entreprise Naftal, filiale de Sonatrach, dénoncent leur exclusion, qualifiée d’injuste et d’arbitraire. Des postulants aux 10 postes d’emploi dégagés au niveau des établissements de l’entreprise en question, situés à Lakhdaria, Bouira et Oued El Berdi, ont regretté que leurs dossiers n’aient pas été acceptés, sous prétexte qu’ils ne sont pas résidants au niveau des localités concernées. Une mesure qualifiée d’irresponsable par des élus locaux, qui ont appelé les pouvoirs publics à l’ouverture d’une enquête sur ces dépassements. Chabane Meziane, élu du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) à l’APW, a estimé que l’attitude et les dépassements des responsables de Naftal sont alarmants. «On ne peut pas exclure des citoyens portant la même carte d’identité à un concours d’accès sous prétexte qu’ils ne sont pas titulaires d’une résidence.

C’est inadmissible», a dénoncé l’élu, en rappelant au passage l’engagement pris par le wali de Bouira, à l’occasion d’une session APW, de bannir ces entraves et ces pratiques illégales et contraires à la réglementation. En plus de ces agissements, l’élu a aussi dénoncé les deux poids deux mesures de Naftal. Il a révélé que des personnes non résidantes des communes où des établissements de Naftal sont implantés n’ont pas subi «le même traitement réservé aux exclus du concours». Selon la même source, un coup de fil émanant du cabinet du wali a exigé de la direction de l’emploi d’ajouter le nom d’une personne non résidante au niveau des localités concernées. «Nous réclamons une enquête sérieuse sur cette affaire», a conclu l’élu.