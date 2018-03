Des demandeurs de logements sociaux assiègent la daira

Réagissez

Climat de tension hier à la ville de Sour El Ghozlane, une localité située à une quarantaine de kilomètres au sud de Bouira.

En effet, des dizaines de demandeurs de logements sociaux ont assiégé durant des heures le siège de la daïra pour dénoncer le retard accusé dans l’affichage de la liste des 720 logements sociaux, a-t-on appris de sources locales. Les manifestants encadrés par un dispositif policier important ont regretté les engagements non tenus des autorités locales. Le premier responsable de la wilaya, Limani Mustapha, s’est engagé récemment pour la livraison de tous les projets de logements achevés, dont celui de Sour El Ghozlane, et ce, avant la fin du mois de mars courant. «Les chantiers sont réceptionnés depuis plus d’une année.

Aucune explication fiable nous a été donnée quant au retard accumulé dans la livraison de ces logements», a-t-on regretté. Des protestataires qui n'en sont pas à leur première action de rue ont tout bonnement accusé le chef de daïra de Sour El Ghozlane. «Le responsable en question n’a même pas daigné nous recevoir pour discuter de ce problème qui a trop duré», a déclaré un postulant au logement social. Une vive tension régnait hier à Sour El Ghozlane. Craignant que la situation ne dégénère, le dispositif sécuritaire a été renforcé durant toute la journée devant les structures publiques.