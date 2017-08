Des citoyens ferment le siège de l’APC

Réagissez

Plus d’une centaine de demandeurs de l’aide de l’Etat à l’habitat rural au niveau de la commune d’Aghbalou, 55 km à l’est de la wilaya de Bouira, ont cadenassé hier matin le siège de leur APC, pour protester contre le gel de ces aides pour leur commune. «Cela fait des années que nous attendons ces aides. Il y a des dossiers qui traînent depuis l’année 2010», dira l’un des protestataires. Au niveau de l’APC d’Aghbalou, plus de 1000 dossiers ont été déposés pour bénéficier de l’aide de l’Etat à l’habitat rural et à l’extension des logements. Les autres formules de logement tel le social, sont quasi inexistants dans la commune montagneuse et déshéritée d’Aghbalou, qui compte près de 25000 habitants. «Nous avons adressé plusieurs requêtes aux différents responsables locaux, à ceux de la wilaya de Bouira et même au ministre de l’Habitat pour libérer les aides pour notre commune. Malheureusement, sans aucune réponse. Ces responsables font toujours la sourde oreille», déplorent les protestataires. Toutes nos tentatives de joindre le P/APC d’Aghbalou sont restées vaines.