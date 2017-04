Démantèlement d’un réseau de trafic à Bouira

Réagissez

Le marché des matériaux de construction suscite la convoitise des spéculateurs et des trafiquants. Les éléments de la Gendarmerie nationale ont mis fin, la semaine dernière, aux activités d’un réseau spécialisé dans le trafic de ciment, a-t-on appris de source sécuritaire.

Agissant sur la base de renseignements faisant état de la mise en vente de ce produit de construction sur les marchés informels, notamment au centre et à l’ouest du pays, l’enquête des gendarmes a abouti à l’arrestation des membres du réseau en question, dont le propriétaire d’une usine d’emballage dans la wilaya de Béjaïa. Ce dernier, précise notre source, fabriquait des sacs personnalisés avec le logo du Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) et de l’usine de production de ciment de Sour El Ghozlane dans la wilaya de Bouira. Les personnes impliquées dans cette affaire récupéraient du ciment en vrac à partir de l’usine de Sour El Ghozlane, a indiqué la même source. Ces individus, ajoute-t-on, se livraient à la contrefaçon de ciment par le reconditionnement des sacs dans des hangars aménagés. Des quantités énormes de ciment contrefait et impropre à l’utilisation ont été vendues au marché noir. 150 000 sacs ont été récupérés par les gendarmes, a-t-on précisé. Des entrepreneurs en charge de programme de logement, tout comme des bénéficiaires des aides dans le cadre du programme de l’habitat rural se sont plaints de la qualité médiocre du produit acheté au marché informel. Présentées devant le parquet de Sour El Ghozlane, les cinq personnes impliquées dans cette affaire ont été placées sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction. L’enquête des services de la Gendarmerie nationale se poursuit.