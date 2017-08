De l’eau potable détournée vers les champs

Réagissez

Plusieurs citoyens de la commune de Baghlia se sont plaints récemment de la pénurie d’eau potable auprès des autorités. «Au début, on a cru qu’il s’agissait d’un rationnement de l’approvisionnement en ce liquide, jusqu’au jour où nous nous sommes aperçus que des viticulteurs des champs avoisinants branchaient clandestinement leurs réseaux pour détourner l’eau vers leurs champs de raisin», dénoncent-ils. Cette situation se répercute négativement sur la disponibilité de l’eau dans les foyers. A Dellys, des citoyens des quartiers El Marsa et Skira n’ont pas d’eau depuis une quinzaine de jours. Les citoyens interpellent l’Algérienne des eaux ou la direction de l’hydraulique pour enquêter sur les véritables causes, et, le cas échéant, mettre un terme à ce détournement. L’autre conséquence est la facture d’eau qui est supportée par ces citoyens sans que cela reflète réellement leur consommation. La direction des eaux a souvent relevé l’importance des factures impayées et la multiplication des branchements illicites. Un chiffre conséquent des créances est chaque année mis en avant, mais les citoyens expliquent cet état de fait par l’absence de contrôle.