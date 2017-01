Réagissez

Le rapport d’une commission d’enquête est en attente

Les syndicalistes dénoncent «des affectations anarchiques et des dépassements dans la gestion de l’EPSP».

Des travailleurs affiliés au Syndicat algérien des paramédicaux, (SAP), de l’Etablissement public de santé de proximité (EPSP), du chef-lieu de commune de Sour El Ghozlane, l’une des plus importantes structures de santé de la wilaya de Bouira, dénoncent «les représailles et les agissements du responsable de la structure sanitaire en question». Dans un document adressé au ministre de la Santé, de la population et de la Réforme hospitalière, ainsi qu’aux autorités concernées, les plaignants ont énuméré plusieurs «dépassements et dysfonctionnements dans la gestion dudit établissement».

Le responsable de l’EPSP, en poste depuis une année, est accusé par les syndicalistes d’avoir opéré des affectations et des sanctions à l’encontre de quelques travailleurs, dont le chef de service chargé de la prévention. On signale que le service en question ne fonctionne plus depuis que le médecin a été affecté pour avoir «soulevé des dépassements et dénoncé la mauvaise gestion du responsable du centre au ministre de la Santé, lors de sa visite effectuée fin décembre dernier dans la région», ont-ils souligné dans la correspondance dont une copie nous a été remise.

«Le responsable de l’EPSP s’est acharné contre nous pour avoir dénoncé à maintes fois aux autorités et au ministre sa gestion chaotique. Il a réagi en guise de représailles en procédant à des affectations anarchiques du personnel d’encadrement. Ce directeur a outrepassé ces prérogatives», dénonce-t-on.

Les syndicalistes du SAP, ont affirmé que ce responsable a emmené depuis son installation, «un agent qui a été révoqué du secteur de la santé», assène Abderrahmane Bouaziz, président de la section syndicale, (SAP), en précisant que le ministère avait diligenté une commission d’enquête sur la gestion «hasardeuse du responsable de l’établissement», mais, regrette-t-il, «les inspecteurs dépêchés par la tutelle n’ont pas encore statuer sur ce dossier».

Notre interlocuteur a déploré le fait que les membres de la commission dépêchés par le ministère de la Santé n’aient pas pris attache avec les syndicalistes. Contacté, le directeur de la santé de la wilaya, (DSP) a défendu le responsable de l’EPSP de Sour El Ghozlane. Il a invité «les plaignants à prouver leurs accusations». S’agissant du l’agent révoqué et qu’on aurait repris, le DSP a formellement démenti ces allégations, confirmant qu’il est définitivement écarté du secteur de la santé.