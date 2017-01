Réagissez

Les fortes chutes de neige qui se sont abattus depuis vendredi dernier sur les régions du centre du pays ont rendu la circulation routière délicate à Bouira.

En effet, la neige a isolé plusieurs localités de la wilaya, en particulier celles situées en zone de montagne. La RN08 a été bloquée au niveau du col de Dirah, au sud de Bouira. Les automobilistes ont trouvé des difficultés également en empruntant la RN 62 menant vers la wilaya de Médéa. La route est obstruée pour cause d’amoncellement de neige et de couches de verglas. Tout comme pour le CW127, CW97 reliant respectivement les communes d’El Hachimia au chef-lieu de wilaya et Guerrouma vers Lakhdaria. Aucun incident majeur n’a été signalé, nous a précisé le chargé de communication de la protection civile de la wilaya de Bouira.

Il faut souligner que la circulation automobile demeure interdite sur les routes reliant les deux wilayas de Tizi ouzou et Bouira (RN05, 30 et 33, ndlr) complètement obstruées par la neige dont l’épaisseur a dépassé 1 mètre dans plusieurs endroits. Par ailleurs, aucune pression sur le gaz butane n’a été enregistrée dans les dépôts et autres points de vente implantés à travers les communes touchées par les intempéries. Le raccordement récent de plusieurs localités au réseau de distribution de gaz, à l’instar des villages de la commune d’Ath Laâziz, au nord de Bouira, a fortement contribué à l’amélioration des conditions de vie des populations locales. A. F.