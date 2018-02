Cinq morts et plusieurs routes obstruées par la neige

Réagissez

Les importantes quantités de neige qui se sont abattues, samedi, sur la région, ont obstrué plusieurs axes routiers dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Il s’agit, entre autres, de la RN15 qui est toujours fermée au niveau du col de Tirourda (Iferhounen), tout comme la RN30 où la circulation est toujours bloquée à Tizi N'Kouilel, dans la commune d’Iboudrarène, daïra d’Ath Yenni. Les villages culminant à plus de 600 m d’altitude sont recouverts d’une épaisse couche de poudreuse. Les voies de communication sont obstruées par la neige aussi à Bouzeguène, où les établissements scolaires et les institutions publiques étaient, hier, fermés.

Par ailleurs, à Aïn El Hammam, la circulation automobile était très difficile durant les premières heures de la matinée, avant d'être rétablie vers 10h. La vague de froid et les chutes de neige et de pluie qui ont affecté différentes parties de la wilaya de Bouira, notamment celles de l’ouest et du sud, ont causé la mort de cinq personnes dans des accidents de la circulation. Le premier accident mortel qui a fait trois morts est survenu samedi soir sur la RN5 au niveau de la commune de Lakhdaria, à l’ouest de Bouira.

Les couches de verglas ont rendu la circulation automobile risquée et impossible dans plusieurs autres régions montagneuses. Dans la nuit de samedi également, un autre accident de la circulation a coûté la vie à une personne sur un axe routier sur les hauteurs de Ridane, dans l’extrême sud de la wilaya. Une vieille dame originaire de Dechmia, au sud de la wilaya, a rendu l’âme lors de son évacuation vers l’hôpital de Sour El Ghozlane. Le véhicule transportant la victime était bloqué sur la RN62 à cause de l’entassement des couches de neige et de verglas. Les fortes chutes de neige sur les hauteurs ont causé la fermeture de plusieurs axes routiers importants.