Chorfa : Un réseau d’irrigation ancestral à l’abandon

Les rigoles qui servaient à l’irrigation des vastes champs de la commune de Chorfa (45 km à l’est de Bouira) sont menacées de disparition. Ces canalisations, qui datent de plusieurs siècles, sont à l’abandon.

Dans la commune de Chorfa, deux longues rigoles font la jonction entre des deux oueds, Ouakour et Tiksiridène. Chaque année, la rigole Targa Ouguellid (La rigole du roi), qui descend de l’oued Tiksiridène, jusqu’au centre ville de Chorfa, fait l’objet d’aménagement grâce au volontariat de la population. Cependant, sa longueur et son réseau interne rétrécissent d’une année à l’autre. Les nouvelles constructions bâties sur le chemin de la rigole l’ont complètement obstruée. «La réhabilitation de ce patrimoine nécessite un budget considérable et l’APC n’a pas les moyens de financer un tel projet. Nous sollicitons des pouvoirs publics de la wilaya de Bouira de nous doter d’une enveloppe financière spéciale pour amorcer le projet», dira le P/APC de Chorfa. L’autre problème ayant conduit à l’abandon de ce procédé traditionnel d’irrigation, c’est la pollution qui a touché les eaux de l’oued Tiksiridène.

Les rejets d’égouts en provenance de la commune d’Aghbalou finissent leur course dans ce cours d’eau. Les services d’hygiène de l’APC de Chorfa interdisent l’usage de ces eaux à des fins d’irrigation. Par ailleurs, la rigole descendant de l’oued Ouakour, à l’ouest de la municipalité, est totalement abandonnée. Ce qui prive des centaines d’hectares d’oliveraies et de champs d’un apport supplémentaire en eau.