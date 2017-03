Chorfa : La polyclinique en attente d’équipements

Réagissez

La nouvelle polyclinique Merzouk Mohand Akli de la commune de Chorfa, à 45 km à l’est de Bouira, manque d’effectif et de matériel. L’APC de Chorfa s’est vu contrainte d’affecter 7 de ses agents pour que cette structure de santé puisse ouvrir ses portes. «Nous étions obligés d’affecter 3 veilleurs de nuit, 2 chauffeurs et 2 ouvriers à la polyclinique, sinon l’inauguration n’aurait pas eu lieu. Pourtant, l’APC a besoin de ces agents. Il ne nous reste qu’un seul agent au niveau du parc de la commune», déplore Zoubir Khellal, président de l’APC de Chorfa. Durant sa dernière visite dans la commune, le wali de Bouira a octroyé une enveloppe de 1 million de dinars pour renforcer les équipements de la polyclinique. «Le wali a chargé l’EPSP d’Ahnif d’établir une fiche technique des besoins en matériel de la polyclinique et de nous la transmettre. Malheureusement rien n’a été fait et nous ignorons les raisons de ce retard», dira le P/APC.