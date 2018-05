Chorfa : Coupures récurrentes du courant électrique

Les coupures récurrentes du courant électrique dans la commune de Chorfa, à 45 km du chef-lieu de Bouira, sont de retour. On en enregistre au moins une dizaine par jour, et ce, depuis plus d’un mois.

Malgré le renforcement des équipements et l’installation de nouveaux postes électriques, les coupures ont resurgi. M. Midini, chef de division exploitation à la SDC Bouira, explique que ces coupures ne sortent pas de l’ordinaire. «Il y a des incidents sur le réseau, ce qui est tout à fait normal. Nous avons aussi des coupures programmées en raison des campagnes d’entretien que nous engageons de temps à autre. Récemment, un incident s’est produit sur un câble souterrain d’un poste électrique. Nous étions obligés de couper le courant afin d’intervenir», a-t-il dit. Et d’ajouter que les réseaux aériens subissent différentes influences externes qui causent des perturbations dans l’alimentation en électricité, tels les vents forts, les orages, etc.



O. A.