C’est une grande fête de la solidarité, de la fraternité et de l’entraide qu’ont célébrée les stars de la chanson kabyle, vendredi dernier au stade communal de Chorfa, dans l’est de Bouira. Farid Ferragui et Amour Abdenour, accompagnés de Saïd Messaoudène ont été chaleureusement accueillis et ovationnés par un public nombreux venu de toutes les régions de Bouira et d’ailleurs.

En plein air et durant tout l’après-midi ensoleillé de vendredi, les fans de ces géants de la chanson kabyle ont été subjugués. Pour certains d’entre eux, c’est pour la première fois qu’ils voient leurs idoles devant eux et sur scène. «C’est une mission humanitaire et noble, un acte symbolique de solidarité que nous accomplissons ici.

C’est pour démontrer que les artistes sont là, à chaque fois que la population les réclame, surtout lorsqu’il s’agit de sauver l’enfance. Nous sommes ici pour servir d’exemple et confirmer que la solidarité en Kabylie existe toujours. C’est une grande fierté pour nous», dira Farid Ferragui, la légende de la chanson d’amour, qui a envouté son public durant plus d’une heure avec son compagnon qui ne le quitte plus, son doux oud. Face à l’insistance de ses fans, il leur a promis de revenir chanter une autre fois pendant de longues heures.

Amour Abdenour, qui cumule une riche carrière artistique de plus de 40 ans, n’a rien perdu de sa voix. Il chante comme s’il avait 20 ans. «Je pense que l’un des premiers droits humains c’est de se faire soigner, puis de manger à sa faim, de s’abriter, etc. Si chacun de nous contribuait à sa façon, tous les maux seraient éradiqués et la vie ne fera que fleurir. Pour cela, l’artiste ne doit jamais tourner le dos aux appels de détresse», a-t-il fait savoir. Même avis pour Saïd Messaoudène, l’étoile montante de la chanson kabyle. Pour lui, la solidarité n’a pas de limite. Il faut l’ancrer dans la société et la célébrer perpétuellement.

Le comité de soutien et de solidarité avec l’enfant de 11 ans, Aïssa Arbane, atteint d’une maladie rare, a mis tous les moyens pour la réussite de cette fête publique. «Notre objectif est enfin atteint. Aïssa est parti en France aujourd’hui (vendredi ndlr) pour se soigner de sa maladie. Ce grand gala artistique est organisé en guise de remerciement à toutes celles et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de l’opération de collecte de la somme faramineuse de 30 millions de dinars», dira Azzedine Larabi, président dudit comité. A cette même occasion, un hommage a été rendu à Menad Tigrine, un jeune de la localité de Raffour, connu pour son activisme dans tous les mouvements de solidarité. Il a rendu l’âme, suite à une crise cardiaque dans le stade communal de Chorfa il y a une quinzaine de jours, pendant qu’il assistait à des festivités. Une minute de silence a été observée à sa mémoire.