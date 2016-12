Chakib khelil réunit les investisseurs «en catimini»

Réagissez

L'ancien ministre de l'Energie Chakib Khelil a animé, hier, une conférence traitant de la relance économique et des mécanismes à suivre dans le contexte actuel lié à la chute des prix du pétrole. L'invité s'est adressé «en catimini» à des investisseurs et porteurs de projet au niveau de la zone industrielle Sidi Khaled dans la commune de Oued El Berdi et un groupe d'étudiants dépêché depuis l'université Akli Mohand El Hadj de Bouira. Les représentants de la presse ont été «triés sur le volet» dès lors que quelques titres de la presse indépendante — El Watan, Le Soir d'Algérie... — n'ont pas été conviés à la couverture de cet événement. L'ancien ministre de l'Energie, qui a réuni les investisseurs en présence du directeur de l'industrie et des mines de la wilaya, a bénéficié, selon des sources, d'un traitement protocolaire digne d'un représentant du gouvernement.