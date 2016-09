Bras de fer entre le directeur de l’agence foncière et un investisseur

Réagissez

Un investisseur de la ville Sour El Ghozlane éprouve les pires difficultés à réaliser son projet malgré les énormes sommes engagées.

Le problème que pose le foncier industriel à Bouira constitue une entrave de taille pour l’investissement. A Sour El Ghozlane, un investisseur n’a pas hésité à engager des sommes faramineuses pour donner à la zone industrielle une connotation encore plus développée dans une zone qui tarde à sortir du lot.

Ouchabane Ali, qui a investi son argent dans l’achat d’un terrain de 1343 m² pour l’aménager en centre de contrôle technique, est, selon ses propos, en conflit avec le directeur de l’agence foncière de la wilaya de Bouira. Selon l’investisseur que nous avons rencontré, le directeur outrepasserait ses fonctions pour mettre à terre le propriétaire du terrain qui entre temps a acquis un autre terrain pour la réalisation d’une usine de fabrication de carton.

Selon les nombreux documents et divers plans que la rédaction d’El Watan a en sa possession et une lettre adressée au Premier ministre, Abdelmalek Sellal, le directeur de l’agence foncière n’appliquerait pas la loi en vigueur et accorderait par contre les mêmes documents à des personnes qui n’ont pas finalisé leurs projets et dont le terrain n’est pas encore payé. M. Ouchabane, qui est propriétaire du terrain sur lequel un centre technique a été construit et inauguré en février 2003 par le wali qui œuvrait à cette période, explique : «L’ordre de versement n°50/2002 correspondant à une surface de 1343 m² à été payé dans sa totalité» en s’appuyant sur des preuves.

Ce dernier reprend : «Depuis 2002, je me bats pour obtenir un acte de concession convertible en cession, en vain. Suite à la passivité de l’administration, je me suis orienté vers la justice.» Dans sa réplique, le directeur du foncier de la wilaya invoque les notes 7875 du 30 juillet 2009 et 8677 du 2 août 2009 qui interdisent formellement l’établissement d’acte de concession convertible en cession, tout en ignorant la note 04390 du 28 avril 2011 qui autorise le réalisateur du projet avant le 1 septembre 2008 et qui se sont acquittés du montant total du terrain, l’établissement d’acte de concession convertible en cession pour les investisseurs qui ont réalisé leur projet avec la date en haut. Notre interlocuteur cite également le code pénal : «D’après l’article 29 du code pénal, ces agissements constituent un abus de pouvoir.» D’autres agissements auraient été commis par le directeur de foncier.

Dans le but d’avoir une seconde version, nous avons essayé de joindre le directeur a maintes reprises, mais selon ces collaborateurs il serait en congé. Dans sa lettre au Premier ministre, Ouchabane déclare que l’homme n’est pas à son premier méfait et des mesures correctionnelles doivent être prises dans les plus brefs délais pour remédier à ce problème qui cause du tort à l’activité dans la zone industrielle de Sour El Ghozlane. Notre interlocuteur a également informé que le wali de Bouira, Nasser Maasakri, a pris connaissance du dossier et espère que des mesures seront prises.

A Bouira, le directeur de l’agence foncière, Ali Mansouri, affirme que l’affaire peut suivre son cours si l’investisseur accepte de céder du terrain. «Il s’agit en réalité de suivre les normes de sécurité mises en place, la RN8 passe par là et il faut une marge de sécurité de 35 m», déclare le directeur. M. Ouchabane a également déclaré avoir acquis une parcelle de terre en dehors de la zone pour relancer son activité : «Tout ces problèmes bloquent l’industrie. Le risque de procéder à des licenciements est important, de ce fait j’ai dû acheter un lot de terrain à quelques encablures.»