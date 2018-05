Réagissez

Les localités de Sbikha et Arkoub, totalisant une population de près de 2000 habitants, relevant de la commune de Boukram, à plus de 50 km au sud-ouest du chef-lieu de la wilaya de Bouira, seront alimentées en eau potable à partir du barrage Koudiat Acerdoune avant la fin du mois de juin prochain, a-t-on précisé à la Direction des ressources en eau (DRE) de Bouira, garantissant l’achèvement des chantiers lancés dans le cadre des grands transferts des eaux du barrage.

En plus des deux villages concernés par cette mise en service tant attendue, ce sont les habitants de la localité d’Agadir, dans la région de Bouderbala, qui bénéficieront aussi d’une alimentation équitable et suffisante en la matière, une fois le projet mis en service. Cinq réservoirs d’une capacité de 500 m3 ont été réalisés dans le cadre du programme en question, qui a accumulé des retards énormes.

Dans la région, la bataille de l’eau n’est pas encore gagnée. Des populations entières souffrent du manque du précieux liquide, en dépit d’une forte mobilisation des ressources hydriques. Dans la commune de Maâla, sur les hauteurs de Lakhdaria, l’eau se fait de plus en plus rare, obligeant les citoyens à parcourir des dizaines de kilomètres dans le but de se ravitailler en eau de source, comme l’ont souligné récemment des membres de la commission de l’APW chargée de l’évaluation du secteur de l’hydraulique.