Bouira : Sit-in devant la direction de l’éducation

Des dizaines d’enseignants et de parents d’élèves se sont rassemblés hier devant le siège de la direction de l’éducation de la wilaya de Bouira pour protester «contre le retard accusé dans le traitement des différentes demandes et doléances». Outre les lenteurs des services de l’éducation, les protestataires ont dénoncé aussi l’attitude du directeur de l’éducation «qui a toujours refusé d’accorder des audiences aux plaignants. J’attends une autorisation du directeur pour le transfert de mon enfant dans un établissement au chef-lieu de la commune de Haizer et cela fait presque trois mois que j’ai déposé ma demande au secrétariat, mais aucune réponse ne m’a été donnée», témoigne un parent d’élève. Au bureau de réception, on oriente plutôt le public vers les chefs des services. «C’est la pagaille à la DE. C’est la énième fois que je suis orienté vers un chef de service et mon problème n’est toujours pas résolu», déclare un enseignant. D’autres personnes en colère ont affirmé que toutes leurs demandes déposées auprès des responsables des services n’ont pas connu de suite. «Les chefs de service, et même le secrétaire général, ne peuvent rien faire, car privés de prérogatives. Pour un simple transfert ou formalité administrative, il faut l’aval du directeur de l’éducation, souvent absent à son bureau», dit un parent. Toutes nos tentatives de joindre le DE ont été vaines.