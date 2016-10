Bouira : Retard dans le lancement du projet Iveco

Réagissez

Les travaux de réalisation d’une usine de montage de véhicules utilitaires de la marque italienne Iveco, à la nouvelle zone industrielle de Sidi Khaled, dans la commune de Oued El Berdi, au sud de Bouira, ne sont pas encore lancés.

Prévu initialement pour le début de cette année, le projet a enregistré un retard de 9 mois. Annoncé en grande pompe par le ministre de l’Industrie et des Mines, le projet sera implanté sur une assiette de 10 ha dégagée au niveau de la nouvelle zone de Sidi Khaled. Le premier responsable de la wilaya, qui avait effectué des sorties sur le site, a réitéré la volonté des pouvoirs publics d’accompagner les investissements, appelant le détenteur du projet à exposer ses besoins.

Selon le directeur de l’industrie et des mines (DIM), Nadjib Achouri, que nous avons interrogé sur l’avenir de cet investissement, le retard est dû aux réserves émises par les services techniques de la wilaya. «Le détenteur du projet n’a pas encore entamé les travaux en raison de l’absence d’un permis de construire», confirme le responsable, en soulignant que deux séances de travail sont organisées par semaine au niveau du guichet unique de la wilaya, mis en place sur décision du wali.

Cette commission, chapeautée par des responsables de certains secteurs impliqués directement dans le domaine des investissements, à l’image de l’industrie, des domaines et de l’administration générale, a pour mission de recueillir et de solutionner les doléances des investisseurs.

Cependant, le retard accusé dans la délivrance des permis de construire a fait retarder le lancement de plusieurs projets retenus au niveau de la zone industrielle de Sidi Khaled, d’une superficie de 225 ha et qui avait bénéficié, rappelons-le, d’une extension de 190 ha, au niveau des zones d’activité (ZAC). D’ailleurs, peu de projets ont été lancés au niveau de la nouvelle zone en question. A en croire le directeur de wilaya, 19 projets seulement ont été validés sur un total de 200 demandes d’investissement recensées.

S’agissant du projet de montage de véhicules utilitaires Iveco, l’unité aura, dans un premier temps, une capacité de montage allant de 1000 à 1500 véhicules par an, avec un taux d’intégration allant jusqu’à 20%. Le premier modèle, qui sera construit par l’usine, est Iveco Daily, sous plusieurs versions et empattements, comme benne, carrosserie et nacelle. Le PDG du groupe Ival, représentant officiel de la marque italienne en Algérie, avait annoncé, à l’occasion de la présentation dudit projet aux autorités de la wilaya, qu’entre

3000 et 4000 emplois directs et indirects seront créés.