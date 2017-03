Réagissez

Le projet de réhabilitation de la piscine de la ville de Haïzer, au nord-est de Bouira, sera lancé incessamment. L’opération a été inscrite cette année, et prendra en charge le revêtement et la réhabilitation des vestiaires qui se trouvent dans un état dégradé, a précisé le directeur de l’OPOW. «Une enveloppe assez conséquente a été dégagée pour la réfection de cette installation sportive, mise en service, il y a des années, et sa modernisation pourra permettre d’accueillir les sportifs dans de bonnes conditions», a ajouté le même responsable. Par ailleurs, des opérations touchant d’autres équipements sportifs seront lancées. A Sour El Ghozlane, une enveloppe de cinq millions de dinars a été allouée sur le budget de la wilaya pour la réhabilitation de la salle de sport. En outre, les autorités locales ont décidé d’aménager des sites pour la pratique sportive à travers les quartiers.