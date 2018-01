Bouira : Protestations contre la hausse des prix

Réagissez

Les mouvements de protestation se succèdent dans la wilaya de Bouira. Des actions à travers lesquelles les revendications liées à l’amélioration des conditions de vie des citoyens ont eu lieu dernièrement dans les quatre coins de la wilaya. Ainsi, dans la commune de Chorfa, à 45 km à l’est du chef-lieu de wilaya, des citoyens sont descendus dans la rue cette semaine, et ce, pour la deuxième fois depuis le début de ce mois «pour dénoncer les hausses des prix des produits alimentaires».

Des villageois issus de plusieurs localités de la commune ont bloqué la route pour exprimer leur colère contre ces hausses exagérées des produits, et surtout du carburant. Le mouvement de protestation a été aussi soutenu par les commerçants de la ville ayant observé une des grèves. «Les prix des carburants ont augmenté et les transporteurs ont aussi décidé d’augmenter leurs prix et souvent sans proportion avec la distance», a déploré un voyageur.

A El Mesdour, au sud de Bouira, la décision prise par les transporteurs assurant la liaison entre le chef-lieu communal et celui de Bordj Okhris n’est pas passée sans le mécontentement et la réaction des citoyens, qui ont fermé la voie durant deux jours de suite, réclamant l’annulation de la nouvelle tarification. «Le prix du ticket a doublé et cela est exagéré. La direction des transports de la wilaya a fixé un prix de 20 DA et non pas 40 DA, comme il a été décidé par ces transporteurs», a-t-on dénoncé, appelant les responsables du secteur à agir contre ces augmentations.