Bouira : Protestation à la DJS

Suite à un appel lancé par le Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (Snapap), les travailleurs de la direction de la jeunesse et des sports (DJS) de Bouira ont observé lundi dernier une journée de protestation.

Dans leur plateforme de revendications, les protestataires ont énuméré plusieurs points. Entre autres, les retards répétés dans le versement des salaires des travailleurs contractuels, qui attendent toujours leur régularisation dans leurs postes respectifs. Les syndicalistes ont dénoncé aussi des décisions qualifiées d’«abusives», prises par le directeur de l’Office du parc omnisports de la wilaya de Bouira (OPOW), contre les travailleurs, ainsi que l’«agression» du délégué du Snapap.

Le recrutement de 90 délégués locaux de la jeunesse et des attachés sportifs au niveau des communes demeure gelé. Les syndicalistes réclament aussi le règlement du dossier des œuvres sociales au niveau de la DJS et de l’OPOW, qui est toujours en instance dans les plus brefs délais.