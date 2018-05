Bouira : Plan de circulation obsolète

Réagissez

Les embouteillages sont permanents dans les rues de la ville

Les initiatives des autorités locales visant l’amélioration de la circulation automobile au chef-lieu de wilaya n’ont pas été concluantes.

La circulation automobile au chef-lieu de la wilaya de Bouira est de plus en plus pénible. Les efforts consentis par les pouvoirs publics visant son amélioration ne semblent pas donner de bons résultats. Le plan de circulation tant attendu par la population, mis en place en 2014, s’est avéré sans grande utilité.

Pourtant, des sommes faramineuses ont été déboursées rien que pour payer le bureau d’études chargé de l’élaboration de ce plan et qui serait de 5 milliards de centimes. Se déplacer en voiture sur moins de 5 kilomètres de l’entrée à la sortie de la ville, est devenu un parcours du combattant.

Sur les bords des principaux boulevards du chef-lieu de wilaya, plusieurs chantiers de construction ont poussé ces derniers temps. Afin d’éviter des incidents, des trottoirs et même des parties de la chaussée ont été barricadés. La fluidité de la circulation sur ces points noirs est réduite au minimum, créant ainsi des embouteillages quotidiens. C’est le cas aussi pour les entrées est, ouest et nord de la ville, qui connaissent des bouchons permanents.

Des accès routiers urbains importants ont été fermés à la circulation automobile. C’est le cas de la route de la cité des 250 Logements. Le contournement ouest de la ville est devenu impraticable à la circulation automobile après une année de mise en service. A la cité des Arcades, les commerçants dénoncent l’interdiction de stationner sur les bords de la route.

«Les panneaux d’interdiction de stationnement ont été enlevés il y a plus d’une année. Malheureusement, les policiers interdisent toujours aux automobilistes de marquer des arrêts sans aucun motif. Pourtant, cette route est assez large», dénonce un commerçant. Afin de réguler au mieux le trafic automobile, les autorités locales ont procédé à l’installation, au début de l’année écoulée, de feux tricolores un peu partout. Or, la situation a empiré, et ce, à cause du choix du placement de ces équipements.

La plupart ont été installés devant des arrêts de bus urbains. Constatant leur bourde, les autorités avaient décidé de corriger la situation en changeant l’emplacement de ces panneaux de signalisation. Malheureusement encore, plusieurs de ces supports sont tombés en panne, d’autres ont été saccagés lors de manifestations. Il ne reste que quelques uns en service.

Par ailleurs, les lieux de stationnement à Bouira se font désirer. Les automobilistes qui ne connaissent pas les entrailles de cette ville trouvent d’énormes difficultés à trouver un coin pour garer leur véhicule. Le peu de parkings existants sont livrés à l’anarchie et échappent à tout contrôle. Leurs gérants pratiquent souvent des prix exorbitants, généralement 50 DA, voire plus. L’urgence de trouver des solutions à tous ces problèmes se pose avec acuité, surtout que la ville de Bouira connaît une extension dans tous les sens.