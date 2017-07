Réagissez

Plusieurs localités de la wilaya de Bouira connaissent depuis plusieurs jours des perturbations en matière d’alimentation en eau potable.

La pénurie touche essentiellement des communes non encore raccordées au système des grands transferts des eaux des barrages de Tilesdit, dans la commune de Bechloul et Koudiet Aserdoune, dans la commune de Malla, sur les hauteurs de Lakhdaria. La population souffre de cette perturbation. A Aïn Bessem, à 22 km à l’ouest du chef-lieu de wilaya, plusieurs quartiers sont touchés par ces «restrictions» dans l’alimentation en eau potable.

«Cela fait presque 15 jours que les robinets sont à sec», a témoigné un habitant du centre-ville. D’autres ajoutent : «Nous sommes obligés de nous approvisionner en jerricans, alors que la région regorge de ressources hydriques importantes et la plupart des cités sont raccordées au barrage Koudiat Acerdoune.» Contacté par téléphone, le président de l’APC a indiqué que «ces perturbations sont dues aux pannes récurrentes qui surviennent au niveau des stations de pompage.

Les deux forages réalisés au niveau de la localité d’Ouled Aliane, et qui alimentaient dans un passé récent plusieurs quartiers de la ville de Aïn Bessem, ne sont pas raccordés aussi au réseau électrique». Par ailleurs, l’eau se fait de plus en plus rare dans certains villages de la wilaya. Les habitants vivent le calvaire, notamment en cette période de l’année marquée par une chaleur suffocante.

Le retard accusé également dans la réalisation du reste des chantiers inscrits dans le cadre du programme des transferts des eaux des barrages a accentué la souffrance des populations. Récemment, le wali de Bouira a décidé de l’installation d’une cellule regroupant les différentes directions et qui aura pour mission la coordination entre les organismes chargés de la réalisation des projets de transfert de l’eau potable, l’ADE et les collectivités locales. La cellule en question est appelée aussi à collecter toutes les informations pouvant faciliter la tâche aux équipes en charge d’intervenir pour procéder au rétablissement des coupures et autres opérations de réparation du réseau d’alimentation d’eau.