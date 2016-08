Réagissez

Les protestataires ont soulevé de nombreuses revendications en...

Les citoyens sont descendus dans la rue pour réclamer l’amélioration de leurs conditions de vie.

Le collectif des habitants de Raffour, dans la commune de M’Chedallah (40 km à l’est de Bouira) a organisé hier une imposante marche populaire pour dénoncer la marginalisation de la population locale et réclamer un meilleur cadre de vie. Plus de 4000 manifestants ont parcouru un itinéraire de 3 kilomètres, depuis la localité de Raffour jusqu’au chef-lieu de la commune et de la daïra de M’Chedallah.

Dans une parfaite organisation, les marcheurs ont hissé des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : «Raffour marche pour ses droits citoyens», «Quatre ans sans aucun dinar pour Raffour», «Nous exigeons un bon service d’électricité», ainsi que d’autres slogans. Pendant ce temps, tous les commerces et autres activités ont été gelés dans la ville de Raffour qui compte près de 10 000 habitants.

Les organisateurs de cette action ont soumis une plate-forme de revendication d’une dizaine de points aux autorités locales. Les protestataires réclament en premier lieu de l’eau potable de bonne qualité et en quantité suffisante, ainsi que la mise en service du nouveau forage. Les citoyens de la ville de Raffour endurent, en outre, des perturbations quotidiennes de l’alimentation en électricité. A cet effet, ils exigent le renforcement des capacités du réseau électrique de la localité.

L’autre problème crucial auquel font fasse les habitants de Raffour, est celui de l’absence des actes de propriété pour leurs logements. «Plus d’un demi-siècle après l’indépendance, nous sommes toujours considérés comme des réfugiés. Pourtant, en 2012, l’ex wali de Bouira a instruit les services du foncier à régulariser notre situation en nous délivrant des actes de propriété. A ce jour, ce problème n’est pas encore réglé», regrette un septuagénaire de Raffour.

Pour rappel, le village Iwaquren perché sur les hauteurs du Djurdjura a été bombardé et complètement détruit par l’armée coloniale en 1957. Ses habitants ont été installés dans un camp de concentration qui, à l’indépendance, prit le nom de Raffour. D’autres points ont été soulevés dans la plate-forme des revendications des protestataires, entre autres, la réalisation d’une polyclinique, l’aménagement du boulevard Boukerou Makhlouf de la RN 26 qui traverse la ville de Raffour et la réalisation du tronçon restant du réseau d’assainissement de la localité.

Les manifestants revendiquent aussi la remise en l’état des rues devenues impraticables suite à la réalisation du réseau d’AEP. Par ailleurs, la localité de Raffour ne dispose pas d’une salle de sport ni d’espace de loisirs. En milieu de journée, la foule nombreuse s’est dispersée après la désignation d’une délégation qui s’est entretenue avec le chef de daïra de M’Chedallah. Par ailleurs, une demande d’audience avec le wali de Bouira a été déposée au niveau de la daïra.