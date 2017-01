Bouira : Les centres enfûteurs augmentent leur production

Réagissez

Plus de 50 000 bouteilles de gaz ont été distribuées depuis le début de la semaine.

La production de gaz butane a doublé depuis le début de cette semaine au niveau des trois centres enfûteurs des deux communes de Chorfa, Kadiria et de la zone industrielle de Sidi Khaled. En effet, environ 50 000 bouteilles ont été produites et acheminées vers les centres de vente implantés dans les localités, non encore raccordées au réseau de distribution de gaz naturel, a-t-on appris hier de la cellule de veille et de prévention regroupant les membres des directions des travaux publics, de la santé et de la protection civile.

L’augmentation de la production de ce combustible visant à faire face aux besoins grandissants des populations vivant dans des zones montagneuses a sensiblement diminué la pression qu’enregistraient dans le passé les dépôts de Naftal. La moyenne de production journalière est estimée à 10 000 unités. Dans la wilaya de Bouira, cinq communes, à savoir Malla, Z’barbar, Guerrouma, El Mokrani et Souk El Khemis n’ont pas encore bénéficié de ce produit.

Hier, les camions de Naflal n’ont pas réussi à accéder à certaines localités des communes de Malla et Zbarbar, en raison de l’impraticabilité des routes, obstruées par la neige. «Il faut se déplacer vers le chef-lieu de la commune de Lakhdaria pour s’approvisionner en bonbonnes de gaz butane», a déploré un villageois, joint par téléphone.

Il faut préciser que les pouvoirs publics ont décidé d’un programme visant le raccordement des chefs-lieux des cinq communes sus-mentionnées. Lancé il y a deux ans, dans le cadre du programme quinquennal 2010-2014, le projet, qui a mobilisé une enveloppe dépassant les 600 millions de dinars, traîne toujours. Selon une source de la direction de wilaya de l’énergie, environ 21000 foyers sont concernés par cette opération.

La réception de ce programme est prévue pour fin juin de l’année en cours. Le taux de raccordement au réseau de gaz naturel est estimé à 69%. Ce taux pourrait atteindre les 84% d’ici la fin de l’année, a-t-on précisé à la direction de l’énergie. Le dernier village à avoir bénéficié du gaz naturel est la localité de Ammouche, perchée sur les hauteurs de la commune d’Aghbalou, à l’est de Bouira.

Quelque 300 foyers ont été raccordés au réseau en question. Hier, les opérations de déneigement visant le désenclavement de plusieurs localités se poursuivaient. Dans la commune de Saharidj, les engins de l’ANP ont fait leur entrée pour l’ouverture de quelques tronçons. Cette opération vise surtout à désenclaver un détachement de l’ANP installé sur les hauteurs de Tizi n’Koulal.