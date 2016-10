Bouira leader dans la production de miel et des viandes blanches

Réagissez

La wilaya de Bouira est premier producteur de miel et de viandes blanche à l’échelle nationale, avec une production annuelle estimée, respectivement à 6 450 et 484 700 quintaux.



En revanche, la région occupe la 10e place dans la production céréalière avec une production estimée à 1. 414 522 quintaux durant la saison 2015/2016, a-t-on appris, aujourd’hui dimanche, à l’occasion du lancement de la campagne labours-semailles.

Cette saison, une superficie estimée à 67 748 hectares sera emblavée à travers la wilaya, contre plus de 72000 hectares durant les années précédentes.



Le blé dur occupe la part du lion avec 39.286 ha, suivi de l’orge 18 0366 ha, le blé tendre 8.425, et en fin l’avoine avec 1671 ha, selon des responsables du secteur, présents à la ferme pilote Boucherraine dans la commune d’El Esnam, à l’occasion du lancement de la campagne labours-semailles.



La production des céréales a énormément baissé cette saison en raison du faible taux en pluviométrie enregistré dans la région. En dépit de la disponibilité des ressources hydriques, mobilisées surtout par les trois barrages existant à l’image de Tilesdit dans la commune de Bechloul, Koudiat Acerdoune ( Malla) et Oued Lakhal à Ain Bessem, les champs agricoles ne sont pas suffisamment irrigués. 2210 hectares seulement bénéficient d'irrigation suffisante.