Bouira : La police renforce sa présence près des écoles

Les mesures de sécurité seront désormais renforcées à l’occasion de la rentrée scolaire, a annoncé ce lundi, la sûreté de wilaya, dans un communiqué rendu public.

La présence permanente et accrue des services de police à proximité des établissements scolaires vise essentiellement, à assurer la sécurité des élèves contre toute forme d’agressions et surtout d’enlèvement. La mission de la police s’étalera durant toute l’année scolaire, a fait savoir le communiqué de la sûreté, en précisant qu’un plan spécial a été déjà mis en place.



La sécurisation des établissements scolaires a été revendiquée par les parents d’élèves depuis longtemps. Le phénomène des agressions et des kidnappings a pris des proportions alarmantes. Ce fléau est devenu source d’inquiétude pour les familles. Dans la wilaya de Bouira, plusieurs tentatives d’enlèvements d’enfants ont été enregistrées durant ces trois dernières années. Les services de sécurité ont recensé cinq tentatives d’enlèvement d’écoliers, perpétrées à proximité des établissements scolaires situés dans les régions reculées de la wilaya.



Au courant du mois de novembre de l’année passée, une fillette âgée de 5 ans, scolarisée à l’école primaire Ben Badis, dans la commune de Raouraoua, 45km à l’ouest de Bouira, avait fait l’objet d’une tentative d’enlèvement perpétrée par plusieurs individus dont deux femmes.

La fille a été sauvée grâce à l’intervention des passants. Les faits se sont déroulés non loin du l’établissement scolaire, dépourvu de sécurité.



La mise en place du nouveau plan de sécurité de la police devra rassurer les parents durant toute l’année scolaire. La quasi-totalité des établissements scolaires implantés en milieu urbain seront désormais sécurisés.